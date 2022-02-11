Польща подала до суду на Газпром

Польська енергетична компанія PGNiG подала до Стокгольмського арбітражу зустрічний позов на адресу "Газпрому", в якому зажадала відхилити претензії російського постачальника, а також визнати вартість постачання палива за поточним контрактом надто високою та знизити її, повідомляє Лента.Ру.

У PGNiG наголосили, що докладно вивчили вимоги "Газпрому" і вважають їх формально неприйнятними. Перегляд ціни на бік зниження Польща хоче провести з 1 листопада 2020 року.

"Газпром" звернувся до суду в Стокгольмі в середині січня. Компанія наполягає на перерахунку вартості поставленого до Польщі газу з 2017 до 2020 року у бік збільшення. Такі дії стали реакцією на політику польської компанії. PGNiG вимагала спочатку знизити контрактні ціни з 1 листопада 2017 року, потім - з 1 листопада 2020-го, причому остання вимога була переглянута 28 жовтня 2021 через рекордне зростання цін на паливо.

Раніше PGNiG вже двічі користувалася своїм правом на арбітраж. За підсумками розгляду, розпочатого у 2015 році, суд 2020-го змінив формулу ціноутворення контракту, задовольнивши вимоги позивача.

Дія нинішнього контракту з "Газпромом" спливає у жовтні 2022 року. Польща неодноразово підтверджувала, що не має наміру продовжувати угоду. Постачання з Росії країна замінить імпортом ЗПГ та видобутком газу в Норвегії, який йтиме в країну газопроводом Baltic Pipe.

Обривати транзитні постачання до Німеччини Варшава не має наміру, проте з 21 грудня газ трубопроводом "Ямал — Європа" йде лише у реверсному напрямку. Цього тижня "Газпром" відмовився бронювати потужності газопроводу на другий та третій квартал.