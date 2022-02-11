Космічний телескоп "Джеймс Вебб" успішно остигає

У NASA повідомили, що головне дзеркало телескопа Джеймс Вебб (James Webb) і наукові прилади продовжують успішно охолоджуватися. Цей процес продовжуватиметься ще досить довго, і не заважатиме процедурі вирівнювання всіх сегментів головного дзеркала, повідомляє 3Dnews.

Система охолодження інфрачервоного телескопа «Джеймс Вебб» переважно пасивна рахунок випромінювання зайвого тепла у відкритий космічний простір. До 2000-го року інфрачервоні космічні телескопи та інфрачервоні телескопи на ракетах та повітряних кулях використовували примусове охолодження рідким гелієм. Згодом, крім охолодження окремих інфрачервоних приймачів (камер), конструктори перейшли на пасивне охолодження робочих компонентів космічних інфрачервоних телескопів. "Джеймс Вебб" у цьому став шедевром конструкторської думки.

Телескоп «Джеймс Вебб» захищений величезним розміром з тенісний корт, сонцезахисним екраном. Екран знижує силу прямого сонячного випромінювання і відбитих від Землі та Місяця сонячних променів із сотень ват до міліватів, які успішно розсіюються в космос. Також невелике тепло походить від шасі телескопа, яке створює електроніка, що працює на борту, і наукові прилади. Балансу між поглиненим та розсіяним теплом поки що немає, уточнюють у NASA, але згодом він виникне.

В агентстві очікують, що первинне дзеркало охолоне до температури нижче 50 кельвінів (близько -223 °C), а прилади ближньої інфрачервоної області досягнуть температури близько 40 кельвінів (-233 °C). Камера для роботи в середньому інфрачервоному діапазоні (MIRI) повинна бути ще холоднішою, тому вона також має активну систему тепловідведення. Важливо, якщо раніше гелій просто випаровувався в космос під час охолодження інфрачервоних приладів космічних телескопів, то «Вебб» встановлена система охолодження замкнутого циклу, що саме собою здатне продовжити роботу телескопа. Прилад MIRI повинен працювати при температурі нижче 7 кельвінів або -266 °C.

Джерело зображення: NASA

На представленому зображенні NASA можна побачити температуру сегментів головного дзеркала на 9 лютого. Винесене далеко вперед вторинне дзеркало (SMA) вже охолоне до робочої температури, а сегменти головного дзеркала охолоджені з помітною різницею температур. Головні сегменти охолонуть ще на 10 кельвінів кожне, але різниця в 10-20 кельвінів може залишитися назавжди, оскільки, наприклад, ближче розташовані до сонячного екрану нижні елементи дзеркала нагріваються сильніше, ніж розташовані ближче до його верхньої частини. Налаштування сегментів має компенсувати цю різницю.

Цікаво, що на початку процесу охолодження частина приладів з холодного боку телескопа спеціально нагрівалася, щоб запобігти запотіванню робочих поверхонь та утворенню льоду. Але цей етап давно завершено, і всі прилади стабільно втрачають температуру. Так, прилади спостереження за ближнім інфрачервоним діапазоном охолоне до 75 кельвінів (-198 ° C), хоча для охолодження до робочої температури пройде ще кілька тижнів. А поки що телескоп продовжує вирівнювання сегментів головного дзеркала і NASA обіцяє найближчим часом повідомити про успіхи першого тижня налаштування цих елементів.