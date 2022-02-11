Суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи Трубіцина

Один із можливих співучасників депутата Київради від Слуги народу Владислав Трубіцин заарештований на два місяці з альтернативою застави у справі про хабар у розмірі 1,39 млн грн, повідомляє Новое время.

Як повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду, підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 2 481 000 гривень. Його заарештували у залі суду.

Прізвище підозрюваного не називається.



У разі внесення за нього застави на підозрюваного покладається ряд зобов'язань:

не залишати населеного пункту, де він проживає без дозволу детектива, прокурора, суду;

повідомляти детективу, прокурора, суд про зміну свого місяця проживання;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними;

здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд до України;

носити електронний засіб контролю.

У ВАКС уточнили, що фігуранти справи підозрюють за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

9 лютого журналіст Олег Новіков повідомив, що депутата Київради від Слуги народу Владислава Трубіцина підозрюють у вимаганні хабаря. Пізніше цю інформацію підтвердили у НАБУ.

За даними НАБУ, депутат та інші учасники схеми отримували від підприємців відкати за розміщення МАФів. Хоча право на розміщення давали за результатами відкритих торгів, їхнім потенційним учасникам повідомляли, що перемогти можуть лише певні компанії за винагороду.

Торги організовувало компідприємство, на яке Трубіцин як голова комісії з питань благоустрою міста міг впливати. У депутата були повноваження ініціювати знесення торгових точок або забезпечити їхню безперешкодну роботу.

Детективи НАБУ зафіксували переговори щодо семи локацій у різних районах Києва та передачі 1,39 млн грн двома траншами. Депутата та його посібників затримали під час отримання другої частини суми — 1,26 млн грн.

Трубіцин очолює постійну комісію Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Він став депутатом Київради у 2020 році.