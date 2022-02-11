Посольство США в Києві поновило рекомендації щодо подорожей в Україну
Посольство США в Києві знову закликало американців залишити Україну через загрозу російського вторгнення та поширення COVID-19. Про це, посилаючись на сайт диппредставництва, повідомляє Новое время.
Там заликали американців виїхати з України комерційним або приватним способом, а якщо вони вирішать залишитися, то
"бути обережними через злочинніть, громадські заворушення та потенційні бойові дії, якщо Росія розпочне воєнні дії".
Також посольство закликало громадян США не подорожувати до Криму та на Донбас.
"Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України в окупованому Росією Криму та на сході України, які контролюються РФ, є непередбачуваними і можуть погіршитися без малого попередження", — заявили в посольстві.
У дипустанові наголосили, що уряд США не зможе евакуювати американців у разі російських воєнних дій з будь-якого місця в Україні.
"Воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час і без попередження, а також суттєво вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України", — додали там.
У МЗС України вважають рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства передчасним кроком.