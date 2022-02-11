Посольство США в Києві поновило рекомендації щодо подорожей в Україну

Посольство США в Києві знову закликало американців залишити Україну через загрозу російського вторгнення та поширення COVID-19.﻿ Про це, посилаючись на сайт диппредставництва, повідомляє Новое время.

Там заликали американців виїхати з України комерційним або приватним способом, а якщо вони вирішать залишитися, то "бути обережними через злочинніть, громадські заворушення та потенційні бойові дії, якщо Росія розпочне воєнні дії" .

Також посольство закликало громадян США не подорожувати до Криму та на Донбас.

"Умови безпеки, особливо вздовж кордонів України в окупованому Росією Криму та на сході України, які контролюються РФ, є непередбачуваними і можуть погіршитися без малого попередження", — заявили в посольстві.

У дипустанові наголосили, що уряд США не зможе евакуювати американців у разі російських воєнних дій з будь-якого місця в Україні.

"Воєнні дії можуть розпочатися в будь-який час і без попередження, а також суттєво вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США у виїзді з України" , — додали там.

У МЗС України вважають рішення Держдепу про від'їзд членів сімей співробітників посольства передчасним кроком.