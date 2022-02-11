Перший запуск Astra Space закінчився невдачею

Ракета мала вивести на орбіту чотири супутники NASA. Однак після відокремлення другий ступінь почав неконтрольоване обертання та зв'язок з ним перервався, повідомляє Корреспондент.

Американський стартап Astra Space зазнав невдачі під час першого комерційного запуску своєї ракети. Ракета-носій увечері у четвер, 10 лютого, не змогла вивести корисне навантаження – супутники – на задану орбіту через технічні несправності. Про це розповiли у компанії.

"Ми зіткнулися з неполадками під час сьогоднішнього запуску, внаслідок чого корисне навантаження не було виведено на орбіту", - написали в Astra Space.

Приблизно, через 3,5 хвилини після запуску перший ступінь ракети-носія відокремився в автоматичному режимі. Незважаючи на включення двигуна другого ступеня, почалося неконтрольоване обертання, і через кілька секунд зв'язок з ним перервався.

The cameras aren't in sync so I fixed that pic.twitter.com/Vb1aSxpQPi — Scott Manley (@DJSnM) February 10, 2022

Ракета-носій Launch Vehicle 0008 стартувала на мисі Канаверал у Флориді і мала вивести на низьку навколоземну орбіту чотири компактні супутники NASA. Запуск був частиною ініціативи американського агентства з відправлення експериментальних малих космічних апаратів на орбіту від різних компаній-претендентів.

Після невдалого запуску акції Astra різко впали, втративши, приблизно, третину своєї вартості.

Компанія Astra, заснована у 2016 році, зосереджена на запуску малих ракет у космос. Планується, що вони виводитимуть на орбіту невеликі супутники на борту з різних університетів, некомерційних та інших організацій. Перший успішний запуск ракети Astra пройшов у листопаді минулого року, а раніше компанію переслідували невдачі. До речі, нинішній пуск двічі відкладався через технічні неполадки.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Astra здійснила успішний запуск легкої ракети-носія Rocket 3.4 із тестовим вантажем Космічних сил США.

У 2020 році Astra двічі робила випробувальні пуски своєї ракети, але вони завершилися невдачею.