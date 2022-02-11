ДТП із кортежем Ярославського: ГБР порушило кримінальну справу

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо спроби фальсифікації справи ДТП із кортежем відомого харківського бізнесмена Олександра Ярославського. Про це повідомляє прес-служба ГБР.

Досудове розслідування розпочато за фактом залучення явно невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК). Директор ДБР Олексій Сухачов наголосив, що Бюро негайно відреагувало на спроби фальшування резонансного кримінального провадження.

"Всі без винятку розслідування повинні здійснюватися об'єктивно та неупереджено, незважаючи ні на прізвища, ні на гроші, ні на попередні досягнення чи посади. Бюро завжди діяло, керуючись принципами верховенства права і не «призначало» винних, навіть через громадський тиск", – зазначив Олексій Сухачов.