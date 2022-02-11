Стало відомо, хто будуватиме першу ділянку кільцевої дороги навколо Києва

За результатом конкурсу на будівництво першої ділянки КОД перемогла найбільша будівельна компанія США, повідомляє 24 Канал.

Завершився фінальний етап відбору виконавця для будівництва першої ділянки КОД, котра поєднає трасу М-07 Київ – Ковель – Ягодин з М-06 Київ – Чоп.

За результатами трьох етапів конкурсного відбору, переможцем стала американська компанія – Bechtel Overseas Corporation з ціновою пропозицією у 5,3 млрд грн.