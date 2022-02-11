Стало відомо, хто будуватиме першу ділянку кільцевої дороги навколо Києва
За результатом конкурсу на будівництво першої ділянки КОД перемогла найбільша будівельна компанія США, повідомляє 24 Канал.
Завершився фінальний етап відбору виконавця для будівництва першої ділянки КОД, котра поєднає трасу М-07 Київ – Ковель – Ягодин з М-06 Київ – Чоп.
За результатами трьох етапів конкурсного відбору, переможцем стала американська компанія – Bechtel Overseas Corporation з ціновою пропозицією у 5,3 млрд грн.
“Йдеться про першу 18-кілометрову ділянку майбутньої обхідної дороги від траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин до М-06 Київ – Чоп. Це буде нова дорога І-а категорії з мостами, шляхопроводами, біопереходами для тварин та естакадою в складі дороги. Крім цього, будуть збудовані відкриті автостоянки, майданчики зважування в русі, шумозахисні екрани та сучасне освітлення. Після укладання договору стартує будівництво цього сучасного автобану”, – сказано в освідомленні Укравтодору.