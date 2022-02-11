ДПСУ: РФ повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів

Росія повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів. Українська сторона підтвердила це повідомлення від РФ, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це заявили в Державній прикордонній службі України.

На запитання про те, чи очікується скасування Росією перекриття районів Чорного та Азовського морів, у ДПСУ відповіли:

"Так. Ми отримали підтвердження".

Раніше Росія "прибережними попередженнями" оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила для плавання на період з 13 по 19 лютого нібито у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.