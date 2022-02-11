Ірина Федишин показала свій ранок на Мальдівах

Українська співачка Ірина Федишин здійснила свою мрію та відправилась на відпочинок до Мальдівів. Вона показала відео, як проводить ранок на островах, повідомляє 24 Канал.

Після успішного гастрольного туру Ірина Федишин відправилась на відпочинок разом з чоловіком та дітьми. Зірка активно ділиться атмосферними кадрами з шанувальниками.

Днями співачка показала, як проходить її ранок на Мальдівах. Вона опублікувала відео, у якому позує на гойдалці поблизу океану. Зірка одягнула блакитну сукню з рюшами та оголеними плечима. Волосся Ірина Федишин зібрала в акуратний пучок.

Ірина Федишин зізнавалась, що давно мріяла потрапити на Мальдіви. Тому ця відпустка для сім'ї довгоочікувана та омріяна.

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Допис, поширений Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Також співачка поділилась ефектним сімейним фото з відпочинку. Уся зіркова родина лежала на піску, тоді як камера сфотографувала їх зверху.

"Щасливий час з сім'єю,", – підписала кадр Ірина Федишин.

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Ірина Федишин з сім'єю / Фото з інстаграму Ірини Федишин

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