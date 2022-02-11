Знайшли доступний для всіх спосіб продовжити життя та покращити здоров'я

Нове дослідження показує, що обмеження споживання калорій покращує метаболічні та імунні реакції, які впливають на тривалість життя, та кількість здорових років, повідомляє 24 Канал.

Нове дослідження обмеження калорій

У новому дослідженні були використали дані, зібрані Pennington Biomedical CALERIE 2 (комплексна оцінка довгострокових ефектів зменшення споживання енергії) – найтриваліше випробування щодо обмеження калорій на людях.

Вплив на імунітет

Дослідження показало, що люди, які зменшили споживання калорій приблизно на 14 відсотків протягом двох років, виробляли більше Т-клітин, які відіграють ключову роль в імунній функції та уповільнюють процес старіння.

"З віком у людей зменшується тимус (залоза) і виробляє менше Т-клітин. У результаті літнім людям важче боротися з інфекціями та деякими видами раку. А обмеження калорій допомагає запобігти скороченню тимуса, тому людина генерує більше Т-клітин," , – зазначили науковці.

Вплив на обмін речовин

На додаток до поліпшення імунітету, збільшення Т-клітин пов’язане з кращою здатністю організму спалювати запаси жирних кислот для отримання енергії. Це важливо, оскільки якщо людина не спалює їх, жир може накопичуватися в таких органах, як м’язи та печінка, що призведе до резистентності до інсуліну, ожиріння, діабету 2 типу та старіння.

"Два роки помірного обмеження калорій перепрограмували обмін в жирових клітинах, які допомагають регулювати те, як мітохондрії генерують енергію, протизапальну реакцію організму та впливають на довголіття. Іншими словами, обмеження калорій змінює багато метаболічних та імунних реакцій, які збільшують тривалість життя та здоров’я" , – резюмували науковці.

Раніше австралійські вчені дійшли висновку, що селен – хімічний елемент, який міститься в багатьох продуктах, – може допомогти людині відновитися після інсульту і покращити пам'ять у літньому віці. Цей мінерал міститься у зернових, м'ясі, овочах, фруктах та горіхах, особливо у бразильському.