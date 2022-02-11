У МЗС РФ заявили, що США мають платити репарації Афганістану

Сполучені Штати Америки мають сплачувати Афганістану репарації "за те, що наробили", а не ставити афганському керівництву умови для розморожування закордонних активів. Про це заявив спецпредставник президента РФ щодо Афганістану, директор другого департаменту Азії МЗС РФ Замір Кабулов, повідомляє "Интерфакс".

"Незрозуміло, хто з вас програв війну - таліби (рух "Талібан", - ред.) вам, американцям? Начебто навпаки. Тому не вам ставити ультиматуми, ви взагалі репарації повинні платити, якщо на те пішло, за те, що наробили" , - сказав Кабулов.

Він наголосив, що Росія не проти ідеї Заходу про створення фонду з цільового витрачання розморожених закордонних активів Афганістану, проте Москву насамперед цікавить не форма, а оперативність надання допомоги.

"Ми їм завжди говорили, що треба вже конкретно допомагати, люди вмирають. Минулого тижня було повідомлення якихось НУО (неурядових організацій, - ред.), я бачив, що за тиждень 135 афганських дітей померли від голоду. І це не повні дані. У мене завжди було питання всім - і американцям, і іншим західникам - ви що чекаєте, щоб сотнями діти від голоду стали вмирати, тоді ви почнете рухатися швидше? Ось такі лицеміри" , - додав російський дипломат.

"Нам наплювати, в якій формі це буде. Для нас, а в першу чергу для простих афганців, важливо швидше і негайно. Особливо це дивно, коли власні гроші віддаватимуться дозовано західниками. Це не ваші західні гроші, це гроші афганського народу, поверніть їх" , - зазначив Кабулов.

Він назвав колоністською вимогу США про те, щоб керівником Центробанку Афганістану була незалежна особа, "тобто незалежна від Кабула, але значить залежна від Вашингтона".