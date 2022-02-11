У МЗС РФ заявили, що США мають платити репарації Афганістану
Сполучені Штати Америки мають сплачувати Афганістану репарації "за те, що наробили", а не ставити афганському керівництву умови для розморожування закордонних активів. Про це заявив спецпредставник президента РФ щодо Афганістану, директор другого департаменту Азії МЗС РФ Замір Кабулов, повідомляє "Интерфакс".
"Незрозуміло, хто з вас програв війну - таліби (рух "Талібан", - ред.) вам, американцям? Начебто навпаки. Тому не вам ставити ультиматуми, ви взагалі репарації повинні платити, якщо на те пішло, за те, що наробили", - сказав Кабулов.
Він наголосив, що Росія не проти ідеї Заходу про створення фонду з цільового витрачання розморожених закордонних активів Афганістану, проте Москву насамперед цікавить не форма, а оперативність надання допомоги.
"Ми їм завжди говорили, що треба вже конкретно допомагати, люди вмирають. Минулого тижня було повідомлення якихось НУО (неурядових організацій, - ред.), я бачив, що за тиждень 135 афганських дітей померли від голоду. І це не повні дані. У мене завжди було питання всім - і американцям, і іншим західникам - ви що чекаєте, щоб сотнями діти від голоду стали вмирати, тоді ви почнете рухатися швидше? Ось такі лицеміри", - додав російський дипломат.
"Нам наплювати, в якій формі це буде. Для нас, а в першу чергу для простих афганців, важливо швидше і негайно. Особливо це дивно, коли власні гроші віддаватимуться дозовано західниками. Це не ваші західні гроші, це гроші афганського народу, поверніть їх", - зазначив Кабулов.
Він назвав колоністською вимогу США про те, щоб керівником Центробанку Афганістану була незалежна особа, "тобто незалежна від Кабула, але значить залежна від Вашингтона".
"І ось тоді ми дозволимо транзакції на рахунки Центрального банку, тоді ці гроші зможуть надходити. Але це взагалі колоніальна, хамська пропозиція. І таліби абсолютно правильно відмовилися геть-чисто", - підкреслив Кабулов.