Ексголова "Оператора ринку" виписав сам собі премії на 2 млн

НАБУ завершило розслідування у справі незаконних виплат премій ексдиректору ДП "Оператор ринку" - йдеться про Володимира Євдокімова, повідомляє Економічна правда.

За даними слідства, у 2019-2020 роках ексголова "Оператора ринку" "незаконно заволодів коштами державного підприємства" через видання наказів про виплату йому заохочувальних виплат на загальну суму 2,15 млн грн.

Йдеться про Володимира Євдокімова, який в той період очолював держпідприємство. У грудні 2021 року йому повідомили про підозру.

"Стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і скерування його до суду" , - додають в НАБУ.

У бюро зазначають, що зібраних матеріалів достатньо для початку процесу відшкодування збитків, завданих ДП "Оператор ринку" діями екскерівництва.

"Для цього держпідприємство може подати цивільний позов у рамках кримінального провадження. Національне бюро неодноразово звертало увагу ДП на необхідність почати цей процес.