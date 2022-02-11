НАТО розмістить контингенти в Східній Європі – джерело

НАТО погодилася на пропозицію військових розмістити багатонаціональні контингенти на сході Європи. Може йтися про Румунію, Болгарію та Словаччину. Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє РИА Новости.

"Тридцять країн-членів цього тижня прийняли відповідну пропозицію військових у рамках письмового процесу прийняття рішень", - пише агентство DPA.

За даними агентства, міністри оборони повинні підтвердити рішення під час зустрічі наступного тижня в середу, після чого буде зроблена офіційна заява.

План може бути реалізований вже цієї весни.

Серед країн, які виділять війська для контингентів, окремо відзначаються США та Франція.