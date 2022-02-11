Підсанкціонного "злодія в законі" видворили з України – МВС

Правоохоронці примусово депортували з України "злодія в законі", що потрапив до санкційного списку РНБО.

Про це повідомили﻿ у Міністерстві внутрішніх справ України.

Оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний "злодій в законі" на прізвисько "Нукрі Гальський".

"За даними оперативників, "авторитет" потрапив на територію України поза офіційними пунктами пропуску. Поліцейські встановили його місце перебування. З метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання "злодія в законі" й доставили до Державної міграційної служби України" , – повідомили в МВС.

Вночі 10 лютого його примусово депортували з України із забороною в’їзду на 3 роки.