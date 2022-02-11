Вчені виявили новий мікроб, що "перетравлює нафту" в метан

Китайські вчені виявили новий мікроб, який може безпосередньо перетравлювати сиру нафту та виробляти метан, відкриваючи шлях до експлуатації виснажених нафтових родовищ, повідомляє Українські Новини.

Зокрема, китайські дослідники заявили, що знайшли нові метаногенні археї, які одержують енергію за рахунок безпосереднього окислення парафінових вуглеводнів довгого ланцюга, що покращило розуміння біогеохімічного циклу вуглецю.

Нове відкриття зробили науковці Інституту метану при Міністерстві сільського господарства та сільських справ КНР разом із колегами з інших організацій. Результати дослідження було опубліковано у четвер на сайті престижного журналу Nature.

Метаногенні археї або метаногени є однією з найдавніших на нашій планеті прокаріотів. Кінцевим продуктом їхньої життєдіяльності є метан. Метаногени завершують у природі розкладання органічних залишків і утворюють більшість метану, що надходить в атмосферу.

Вважається, що саме група архей грає ключову роль процесі метанового бродіння. Проте, на думку деяких мікробіологів, деградація складних органічних речовин та генерація метану також неможливі без участі бактерій.

Шляхом мас-спектрографічного аналізу, а також секвенування геному та транскриптомів, вчені довели, що раніше невідома науці група архей Ca. Methanoliparum здатна самостійно генерувати метан за рахунок окиснення парафінових вуглеводнів довгого ланцюга.

У традиційному процесі видобутку сира нафта глибоко під землею керується тиском води або хімікатів. Більше половини родовищ важко піддаються витягу і залишаються під землею.

Досягнення китайських дослідників як сприяють дослідженням біогеохімічного циклу вуглецю, а й послужать наукової базою для біогазифікації залишкової нафти в виснажених нафтогазоконденсатних родовищах.