Голова ЄЦБ підтвердила плани зміни дизайну банкнот євро

Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард підтвердила наміри фінрегулятора змінити дизайн банкнот євро найближчим часом, повідомляє ТАСС.

Про це вона повідомила в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю, редакційному об'єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"По-перше, євро - популярна валюта, і не тільки там, де вона вже введена. Люди довіряють цій валюті. Про це також свідчать нові кандидати на вступ: Хорватія хоче перейти на єдину валюту 2023 року, Болгарія - 2024 року" , - сказала Лагард, наголосивши, що євро також широко використовується на міжнародному рівні.

"Другою за значимістю валютою після долара є не японська єна або китайський юань, а євро", - наголосила голова ЄЦБ.

Водночас вона розкритикувала дизайн банкнот, на яких зображена європейська архітектура.

"Споруди, які ви там бачите, насправді зовсім не існують. Через 20 років після введення євро настав час запитати, чи є щось, з чим європейці можуть ідентифікувати себе ще більше. Щось, що ми всі сприймаємо як типово європейське і що пов'язує нас один з одним", - зауважила Лагард.

Сама голова фінрегулятора, за її словами, хотіла б, щоб на банкнотах були зображення відомих європейців, таких як Леонардо да Вінчі, Людвіг ван Бетховен або Джеймс Джойс.

"Однак, безумовно, є й інші способи продемонструвати європейську ідентичність, наприклад [зображення] знаменитої картини або пам'ятника архітектури", - продовжила Лагард.

Вона також наголосила на тому, що зміна дизайну банкнот євро є гарною можливістю показати європейську єдність.

"Це саме європейський проект: подолати національні кордони, щоб разом бути економічно сильними і запобігати війнам. Було б помилкою, якби ми знову почали поділ країнами зараз", - сказала Лагард, відповідаючи на запитання, чи можливий різний дизайн банкнот у кожній країні випуску євро.

При цьому глава фінрегулятора уточнила, що це питання поки що не обговорювалося в ЄЦБ.

Пропозиції щодо зміни дизайну євро

У грудні французька газета "Еко" писала, що перші банкноти євро із зображенням відомих людей або пам'ятників можуть з'явитися в Євросоюзі найближчими роками, відповідні зміни у дизайні європейської валюти наразі розглядаються Європейським центральним банком. Видання вказувало, що такі ідеї пропонувалися ще у 1990-х роках, однак виникла проблема: кожна держава хотіла, щоб її представники, пам'ятки чи твори мистецтва були присутні на банкнотах. У результаті попередник ЄЦБ – Європейський валютний інститут – відмовився від цієї ініціативи, і було вирішено обмежитися лише національними серіями монет.

Зараз існує дві серії банкнот євро, перша включає купюри семи номіналів - €5, €10, €20, €50, €100, €200 та €500. Усі зображені ними арки, мости і будівлі були лише збірний образ характерних європейських архітектурних стилів, хоч і створювалися з огляду на реальні об'єкти. У 2013 році ЄЦБ випустив оновлену серію "Європа", однією з головних відмінностей якої став водяний знак з обличчям героїні давньогрецьких міфів Європи, та відмовився від банкнот номіналом €500. Центральні банки ФРН та Австрії були останніми, хто припинив випуск купюри €500, надрукувавши останні екземпляри 26 квітня 2019 року.