Кращий стрітстайл Тижня моди в Стокгольмі: зима - осінь 2022
У Стокгольмі завершився Тиждень моди сезону зима - осінь 2022. Свої колекції показали Remake Sthlm, Teurn Studios, Jeanerica та інші відомі бренди, пише Ольга Турчанікова, РБК-Україна.
Серед відвідувачів Stockholm Fashion Week намітилися тенденції до мінімалізму, приглушених відтінків і незвичайного верхнього одягу.
Столиця Швеції, можливо, і не так закохана в колір, як Копенгаген. Але палітра, представлена серед гостей Тижня моди, була широкою. Одночасно відвідувачі показали, що приглушені відтінки бежевої гами їм також до душі.
З принтів переважала клітина, а штучне хутро побило рекорди популярності. Хоча класичні пальто на пару розмірів більше, стьобані куртки і жакети також актуальні серед модників шведської столиці.