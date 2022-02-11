РНБО сьогодні розгляне санкції проти телеканалу "НАШ" - джерело

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони в Харкові. На засіданні розглянуть санкції проти телеканалу "НАШ".﻿ Про це, посилаючись на інформоване джерело, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

Співрозмовник видання уточнив, що особисто проти Євгена Мураєва обмеження на цей момент не готуються.

У січні джерела видання повідомляли, що СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на цьому телеканалі й готує подання до Ради національної безпеки й оборони.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про готовність розгляду санкції проти телеканалу "НАШ".