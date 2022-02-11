Instagram випустив велике оновлення: як ним користуватися

Instagram випустив велике оновлення: як ним користуватися
Фото: Pixabay

У Instagram вийшло масштабне оновлення. В ньому розширили можливості панелі управління та потурбувалися за безпеку акаунтів користувачів, повідомляє РБК-Україна.

"Ваші дії"

"Тепер люди зможуть масово керувати (видаляти, архівувати) своїм контентом (постами, історіями, IGTV, Reels) та взаємодіями (коментарями, лайками, реакціями на стікери в історіях тощо). Крім того, люди зможуть сортувати і фільтрувати свій контент та взаємодії за датою, а також знаходити коментарі, лайки і відповіді на історії за певні відрізки часу - і все це в одному місці", - пише пресслужба.

Вкладка "Ваші дії" розташована у випадаючому меню, яке знаходиться у правому верхньому куті вашого профілю.

В ній можна переглянути:

  • "Витрачений час" - дізнатися скільки часу ви проводите у фотоблозі;
  • "Фото та відео" - управління колекцією ваших фотографій та відео;
  • "Взаємодії" - управління архівом ваших вподобань та коментарів;
  • "Історія акаунта" - демонструє ваші дії у профілі;
  • "Нещодавні пошукові запити";
  • "Посилання, які ви відкривали";
  • "Архів" - дозволяє управляти вашими архівними публікаціями;
  • "Нещодавно видалені" - демонструє публікації, які ви видаляли;
  • "Завантажити інформацію" - вам буде надіслано посилання за яким ви зможете завантажити усі ваші публікації, коментарі та інше на пристрій.
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"Перевірка безпеки"

Аби переконатися у безпеці вашого акаунта, необхідно:

  • відкрити меню "Налаштування";
  • перейти до "Безпеки" та "Перевірки безпеки".

У відповідній вкладці ви зможете переконатися у тому, що ваш акаунт захищено. Також можна налаштувати двоетапну аутентифікацію.

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"Статус акаунта"

Для того, щоб перейти до нововведення, необхідно:

  • зайти в "Налаштування";
  • перейти до "Акаунта" та "Статусу акаунта".

Функція покаже, коли ваша публікація на сторінці була визнана забороненою у мережі, чому так сталося та як виправити цю ситуацію.

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