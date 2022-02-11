Instagram випустив велике оновлення: як ним користуватися
У Instagram вийшло масштабне оновлення. В ньому розширили можливості панелі управління та потурбувалися за безпеку акаунтів користувачів, повідомляє РБК-Україна.
"Ваші дії"
"Тепер люди зможуть масово керувати (видаляти, архівувати) своїм контентом (постами, історіями, IGTV, Reels) та взаємодіями (коментарями, лайками, реакціями на стікери в історіях тощо). Крім того, люди зможуть сортувати і фільтрувати свій контент та взаємодії за датою, а також знаходити коментарі, лайки і відповіді на історії за певні відрізки часу - і все це в одному місці", - пише пресслужба.
Вкладка "Ваші дії" розташована у випадаючому меню, яке знаходиться у правому верхньому куті вашого профілю.
В ній можна переглянути:
- "Витрачений час" - дізнатися скільки часу ви проводите у фотоблозі;
- "Фото та відео" - управління колекцією ваших фотографій та відео;
- "Взаємодії" - управління архівом ваших вподобань та коментарів;
- "Історія акаунта" - демонструє ваші дії у профілі;
- "Нещодавні пошукові запити";
- "Посилання, які ви відкривали";
- "Архів" - дозволяє управляти вашими архівними публікаціями;
- "Нещодавно видалені" - демонструє публікації, які ви видаляли;
- "Завантажити інформацію" - вам буде надіслано посилання за яким ви зможете завантажити усі ваші публікації, коментарі та інше на пристрій.
"Перевірка безпеки"
Аби переконатися у безпеці вашого акаунта, необхідно:
- відкрити меню "Налаштування";
- перейти до "Безпеки" та "Перевірки безпеки".
У відповідній вкладці ви зможете переконатися у тому, що ваш акаунт захищено. Також можна налаштувати двоетапну аутентифікацію.
"Статус акаунта"
Для того, щоб перейти до нововведення, необхідно:
- зайти в "Налаштування";
- перейти до "Акаунта" та "Статусу акаунта".
Функція покаже, коли ваша публікація на сторінці була визнана забороненою у мережі, чому так сталося та як виправити цю ситуацію.