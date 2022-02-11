Китай та інші країни можуть "поділити" Росію – Фейгін

У разі втрати значної частини військ у війні з Україною Росія можуть "поділити" Китай та Афганістан, заявив адвокат Марк Фейгін.

За його словами, на кордоні з Україною зосереджено половину сухопутних сил Росії.

На репліку ведучого про те, що "про це час замислитися Китаю", Фейгін відповів: