Китай та інші країни можуть "поділити" Росію – Фейгін
У разі втрати значної частини військ у війні з Україною Росія можуть "поділити" Китай та Афганістан, заявив адвокат Марк Фейгін.
За його словами, на кордоні з Україною зосереджено половину сухопутних сил Росії.
На репліку ведучого про те, що "про це час замислитися Китаю", Фейгін відповів:
"Не тільки Китаю. Там багато охочих буде... Якщо вони втратять половину сухопутних сил, то і Афганістан може поцікавитися, і Таджикистан вторгнутися. Туреччина не залишиться осторонь", - сказав він.