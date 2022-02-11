У SpaceX презентували пілотований корабель Starship

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск представив перше за багато років величезне оновлення пілотованого корабля Starship. Також під час його презентації компанія продемонструвала, як виглядатиме його запуск, повідомляє Обозреватель.

Маск зазначив, що перший орбітальний політ його величезного корабля — найпотужнішої з будь-коли побудованих ракет у світі — може відбутися вже за місяць чи два.

Система Starship складається з самого космічного корабля Starship і надважкого прискорювача. SpaceX має намір зробити його багаторазовим, щоб запуски на Місяць та Марс стали можливими.

Компанія працює в прискореному режимі, щоб підготувати Starship до запуску, але поки вона все ще чекає на схвалення регулюючих органів. Хоча спочатку SpaceX розраховувала отримати дозвіл на польоти до кінця 2021 року, за даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), екологічна оцінка триватиме щонайменше до 28 лютого 2022 року.

Очікується, що ракета-носій відірветься і повернеться до своєї пускової вежі, де її в ідеалі зачеплять її стріли. А космічний корабель вирушить до місця призначення, перш ніж повернутись на Землю.

За словами гендиректора, загалом ракета-носій проведе у повітрі шість хвилин: дві на підйомі та чотири на зворотному шляху. Надалі систему можна буде повторно використовувати кожні шість-вісім годин по три пуски на добу.

SpaceX стверджує, що створення повністю та швидко багаторазової системи є "ключом до майбутнього, в якому людство досліджує зірки".

Макс також зазначив, що ракета-носій Super Heavy має більш ніж удвічі більшу тягу, ніж Saturn V, найбільша ракета, яка будь-коли вирушала в космос. У поточній ітерації він має 29 ракетних двигунів Raptor, але зрештою може бути 33. Він уточнив, що компанії вдалося знизити вартість і вагу таких двигунів, значною мірою за рахунок об'єднання деталей та заміни фланців зварними швами в конструкції. Маск також сказав, що друге покоління двигуна Raptor вироблятиме більшу тягу, ніж перше покоління.

Крім можливості перевозити сотні тонн, Starship може зробити революцію в космічних подорожах, якщо SpaceX справді зможе зробити запуски настільки доступними, як сказав Маск. Він повідомив, що запуск Starship може коштувати менше ніж 10 мільйонів доларів за політ протягом двох-трьох років. Це значно менше, ніж запуск Falcon 9, який коштує близько 60 мільйонів доларів.

До цього часу SpaceX покладалася на свої менші ракети Falcon для запуску супутників, а також астронавтів і вантажів на Міжнародну космічну станцію для NASA. Перший приватний рейс, куплений мільярдером, відбувся у вересні минулого року. Наприкінці березня планується ще один, цього разу на космічну станцію із трьома бізнесменами, які заплатять по 55 мільйонів доларів кожен.