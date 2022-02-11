У ВООЗ спрогнозували появу нових штамів COVID-19

Пандемія коронавірусу у світі ще не закінчилася, можлива поява нових штамів, повідомляє Новое время.

Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан.

"Ми бачили, як вірус розвивається, мутує, тому ми знаємо, що буде більше варіантів, що викликають занепокоєння" , - зазначила вона.

Представниця ВООЗ наголосила, що пандемію ще не завершено.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебрейєсус повідомив, що руйнівні наслідки пандемії коронавірусу у світі будуть відчуватися десятиліттями. Він зазначив, що пандемія посилила економічну, соціальну нерівність та нерівність у питаннях охорони здоров'я у всьому світі.