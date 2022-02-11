Суд долучив до справи Порошенка до інтерв'ю Чауса

Печерський райсуд Києва долучив до матеріалів "вугільної справи" Порошенка інтерв'ю судді Миколи Чауса, повідомляє Страна UA.

Відповідне клопотання подали адвокати експрезидента.

За даними захисту, історія з Чаусом свідчить, що влада президента Володимира Зеленського здійснює політичні репресії проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, Чаус у тому інтерв'ю розповідав, як його викрадали українські спецслужби та вимагали дати свідчення на колишнього президента.