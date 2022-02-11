При вторгненні в Україну танки РФ дійдуть Києва за 48 годин – NBC

У разі повномасштабного вторгнення в Україну російські військові можуть використати дев'ять різних маршрутів. Про це, посилаючись на американську телекомпанію та оцінки американських військових, повідомляє Голос Америки.

Російські танки можуть дійти Києва за 48 годин, зазначила телекомпанія NBC News.

У повідомленні йдеться, що Москва вже розгорнула близько 100 зі 168 своїх батальйонних тактичних груп, кожна з яких складається з 800-900 військовослужбовців, і з кожним днем їх дедалі більше.

Згідно з цими оцінками, президент Володимир Путін направив у регіон особовий склад та техніку шести підрозділів спецназу, кожен із яких складається з 250-300 елітних бійців.

Два наймасштабніші сценарії вторгнення передбачають одночасну атаку з кількох сторін, маневр відомий як "кліщі" або подвійне охоплення, повідомила NBC News.

Згідно з одним із підходів, російські військові захоплять більшу частину української території на схід від Дніпра, де знаходиться близько 50 відсотків українських збройних сил, у тому числі найбільш боєздатні підрозділи, йдеться у повідомленні.

Російські танки та механізовані частини перетнуть кордон України та рушать до Полтави та Харкова, оточуючи міста у міру просування до річки. Сухопутні війська наступатимуть за трьома напрямками з Донбасу, просуваючись на південь до Криму та захоплюючи узбережжя вздовж Азовського моря.

Російські військові гелікоптери одночасно підтримуватимуть повітряну атаку з Криму, йдеться в повідомленні.

Цей варіант також може включати висадку десанту для захоплення узбережжя Чорного моря, а також перекидання авіації та сухопутних підрозділів з Одеси до Молдови для створення сухопутного коридору вздовж Чорного моря, зазначила NBC News.

Росія вже розмістила біля берегів України підводні човни та п'ять десантних кораблів із батальйонами морської піхоти. Ще шість, за оцінкою, можуть прибути туди за кілька днів, повідомила телекомпанія.

Ще агресивніший варіант передбачає ще два маршрути атаки з півночі для оточення Києва. Він включає використання артилерійського вогню, засобів радіоелектронної боротьби та можливе просування наземних військ на південь із Білорусі до Житомира та на схід до Києва, повідомила NBC News.

За оцінками, за хорошого стану доріг у цьому районі російські танки та військова техніка можуть опинитися на підступах до Києва за два дні, зазначила телекомпанія.

Російські військові розмістили у Білорусі дві сучасні системи ППО С-400, які забезпечать їм перевагу у повітрі над значною частиною території країни з можливістю перехоплення літаків та ракет, повідомила NBC News.

Обидві атаки відкриються масованим ударом артилерії, балістичних ракет середньої дальності та бомбардувальників. Ймовірно, його буде здійснено вночі та націлено на склади боєприпасів, радіолокаційні станції, авіацію та системи ППО, а також інші критично важливі військові об'єкти України, повідомила телекомпанія.

Росія спробує позбавити Україну можливості захищатися у перші години, йдеться в оцінці. Вона здійснить кібератаки та задіє засоби радіоелектронної боротьби (глушіння), щоб порушити зв'язок між українськими військовими підрозділами, розміщеними у різних частинах країни.

Оцінка містить похмурі прогнози можливих втрат серед цивільного населення у разі повномасштабного російського вторгнення до 50 тисяч убитих і поранених, повідомила NBC News.