Пєсков заявив про нерозуміння опонентами Мінських угод

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що завдання переговорів щодо України – забезпечити виконання Мінських угод, повідомляє Газета.ru.

Один із представників преси поставив питання про те, наскільки погіршилася ситуація навколо України через безрезультатність переговорів на цю тему з Великою Британією та ЄС.

"Завдання не треба ускладнювати. Завдання — забезпечити реалізацію мінського комплексу заходів, чітко прописаного у певній послідовності, де зафіксовані зобов'язання сторін. Поки що не вдалося учасникам переговорів наблизитися до виконання цього завдання. Українська сторона робить все у різних інтерпретаціях, щоб не виконувати ті зобов'язання, які за нею зафіксовані" , - сказав він.

Також Пєсков прокоментував застереження політиків Заходу, які вони останнім часом допускають під час інтерв'ю та під час переговорів.

"Давайте застереження називати застереженнями і сподіватися до останнього, що йдеться про застереження. Але дійсно те, що провідні особи дипломатії мають проблеми з читанням Мінського комплексу заходів — очевидно. Звідси помилки і неточності, які ведуть до концептуального нерозуміння того, що відбувається. Звідси проблема високопоставлених. "Мінської четвірки прочитати текст і винести розуміння... Це та реальність, в якій доводиться працювати, відстоювати свою позицію. Одна надія на наших дипломатів, які продовжать відстоювати інтереси та пояснювати географічні та політичні реалії своїм співрозмовникам" , - сказав представник Кремля.

Журналісти запитали Пєскова, чи можливе, що припущення застережень західними політиками пов'язані з млявим реагуванням них Москви.

"Застереження застереженні різниця. Ми всі люди, не зайве екзальтувати. Але бувають свідомі застереження, коли РФ не зберігає мовчання, а відстоює інтерес" , - резюмував прес-секретар президента.

Раніше постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд переплутала Донбас із Кримом під час інтерв'ю BBC. Вона заявила, що засідання Ради безпеки ООН буде присвячене Криму.

Також глава МЗС Великобританії Ліз Трасс під час переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заявила, що Ростовська та Воронезька області не належать Росії. Пізніше глава британського МЗС пояснила, що їй здалося, що йдеться про регіони України.