Чехія офіційно підтримає вступ України до ЄС

Україна веде переговори з Чехією про підписання декларації щодо підтримки вступу в ЄС, і чеський міністр закордонних справ оптимістично налаштований щодо цього результату процесу.﻿ Про це розповів голова МЗС Чехії Ян Липавський у інтерв'ю, повідомляє Європейська правда.

"Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації. - ред.) з Україною. І я дуже оптимістичний щодо результатів цих переговорів" , - сказав Ліпавський.

Він підкреслив, що якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ до ЄС перетвориться в "просту документальну формальність" .

Ліпавський також назвав напрямки реформ, які потребують найбільшої уваги.