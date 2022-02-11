Чехія офіційно підтримає вступ України до ЄС
Україна веде переговори з Чехією про підписання декларації щодо підтримки вступу в ЄС, і чеський міністр закордонних справ оптимістично налаштований щодо цього результату процесу. Про це розповів голова МЗС Чехії Ян Липавський у інтерв'ю, повідомляє Європейська правда.
"Зараз ми ведемо переговори про це (підписання декларації. - ред.) з Україною. І я дуже оптимістичний щодо результатів цих переговорів", - сказав Ліпавський.
Він підкреслив, що якщо Україна не зупиниться у проведенні реформ, то вступ до ЄС перетвориться в
"просту документальну формальність".
Ліпавський також назвав напрямки реформ, які потребують найбільшої уваги.
"Нескінченна історія для України – питання верховенства права, реформа судочинства, антикорупція. Це непросте завдання, так, але ми будемо повторювати це знову і знову. Щойно у вас буде така система, що компанії з ЄС відчуватимуть свою роботу в Україні безпечною – ви побачите вибухове зростання української економіки", - зауважив міністр.