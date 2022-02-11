Зеленський розпочав робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенну робочу поїздку до Харківської та Херсонської областей. Про це повідомляє прес-служба президента.

Зазначається, що голова держави візьме участь у роботі Конгресу місцевої та регіональної влади.

"Володимир Зеленський також проведе виїзне засідання Ради національної безпеки та оборони. За його результатами очікується брифінг секретаря РНБО", – пише прес-служба.

У Херсонській області президент перегляне демонстрацію дій підрозділів МВС та відпрацювання заходів щодо звільнення адміністративних будівель.