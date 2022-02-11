ЄС продовжить санкції проти Януковича за розкрадання скарбниці України

Влада Європейського Союзу продовжить санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, якому в Україні повідомили про чергову підозру в підбурюванні до дезертирства. Про це, посилаючись на журналіста Рікарда Йозвяка, повідомляє Дзеркало тижня.

Також європейські санкції продовжать проти його сина Олександра Януковича та п'ятьох інших його соратників за незаконне привласнення українських державних коштів.

"Схоже, що санкції ЄС будуть продовжені для Януковича та 6 осіб, які залишилися у списку, за "незаконне привласнення" українських державних коштів. Але для 4 з них (включаючи Януковича та сина) термін продовження складе всього 6 замість звичайних 12 місяців", – написав Йозвяк у своєму Twitter у п'ятницю.

В Україні екс-президент, що втікає, є фігурантом низки кримінальних проваджень: про узурпацію влади шляхом внесення змін до Конституції, про державну зраду та підсобництво Росії у веденні агресивної війни проти України, про розстріл активістів Майдану.