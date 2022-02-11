На Сицилії відновилося виверження вулкана Етна

На італійському острові Сицилія почалося чергове сильне виверження вулкана Етна. ﻿Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів, пише Євгенія Тугушева, РБК-Україна.

За повідомленням Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), виверження відбулося у південно-східній частині кратера, викликавши дощ із попелу.

Увечері, 10 лютого, фонтани лави почали вивергатися з кратера та досягли висоти до 600 метрів. Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів.

Вранці, 11 лютого, вулканічні поштовхи посилилися до середніх значень, лавовий потік ще активний. З кратера викидається лава, поштовхи, що викидають її на поверхню, стають дедалі інтенсивнішими. З південно-східного кратера виходять три потоки лави, які просунулися вже на сотню метрів.

Чи скасовують рейси у зв'язку з виверженням вулкана

У виданні Euroweeklynews.com повідомляється, що аеропорт у Катанії продовжує працювати у звичайному режимі, адже викиди попелу не вплинули на його роботу.