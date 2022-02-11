На Олімпіаді-2022 встановили третій світовий рекорд

У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні оновили світовий рекорд у ковзанярському спорті. Швед Ніль ван дер Пул на тлі "корупційного" скандалу впевнено переміг на дистанції 10 км, перевершивши своє ж досягнення річної давності на дві секунди, повідомляє Обозреватель.

Стаєрську дистанцію 25-річний скандинав подолав за 12 хвилин 30,74 секунди. Його перевага над іншими призерами – нідерландцем Патріком Рустом та італійцем Давіде Джіотто – виявилася просто приголомшливою. Один із них відстав на 13,85 сек., другий – на 15,24 сек.

Раніше у Пекіні швед виграв фінал і на дистанції 5000 метрів. Золоті нагороди Нільса стали першими для країни в цьому виді спорту за останні з 1988 року.

Ван дер Пул на фініші.

Дивіться, як ван дер Пул виявився найкращим серед 12 претендентів на сходження на п'єдестал.

Раніше на Олімпіаді-2022 покращили світові рекорди у фігурному катанні: американець Натан Чен – серед чоловіків, китайці Суй Веньцзін та Хань Цун – у змаганні спортивних пар.