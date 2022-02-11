Hyundai провела оновлення електромобіля Ioniq 5

Південнокорейська компанія Hyundai провела легке оновлення електромобіля Ioniq 5. Завдяки оновленню покупцям стануть доступними нові опції, а також нова батарея збільшеної місткості, повідомляє Обозреватель.

Електромобіль Hyundai Ioniq 5 дебютував рік тому, але у компанії вже активно працюють над її покращенням. Зокрема, для моделі стали доступними камери заднього виду замість традиційних дзеркал. Ця опція пропонувалася лише на "домашньому" ринку, а тепер її зможуть замовити покупці та інших країнах. Ще одна нова опція – цифровий екран замість звичайного салонного дзеркала. Зображення надсилається з окремої камери, розташованої під заднім спойлером.

Модернізація зачепила систему рідинного охолодження батареї. Вона автоматично адаптує температуру АКБ перед заїздом на підзарядку, щоб забезпечити оптимальні умови за різних температур навколишнього повітря. Ця функція активується автоматично, коли точка заряджання вводиться в навігатор автомобіля. Також у списку опцій з'явилися адаптивні задні амортизатори SFD, які покликані підвищити комфорт та покращити керованість автомобіля.

Главная инновация – появление новой тяговой батареи, емкость которой увеличили с 72,6 до 77,4 кВтч. Джерело: Hyundai

Але найголовніша інновація – поява нової тягової батареї, місткість якої збільшили з 72,6 до 77,4 кВтг. Це дозволить збільшити запас ходу із нинішніх 485 до 515 км. Для версії початкового рівня, як і раніше, буде доступна батарея на 58 кВтг.

Оновлення для Hyundai Ioniq 5 будуть доступні наприкінці весни. Ціни та комплектації оприлюднять ближче до початку продажу.