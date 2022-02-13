В Україну йде похолодання: прогноз погоди на 12-13 лютого

На майбутніх вихідних, 12 і 13 лютого, в Україні трохи похолодає. При цьому в деяких регіонах очікуються опади, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

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Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

Погода 12 лютого

Завтра вранці Україну накриє нестабільний атмосферний фронт, який принесе з собою дощі. Вдень мокрий сніг пройде тільки в східних областях. При цьому опади супроводжуватимуться вітром з поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря на більшості території України встановиться в межах + 2... + 5 градусів. На сході, а також у Сумській та Полтавській областях стовпчики термометрів покажуть від -2 до +2 градусів. У південних регіонах удень +6...+10. Вночі у всіх областях значно похолодає. Температура опуститься до 2-9 градусів морозу.

Погода 13 лютого

У неділю в Україні буде сонячна погода, дощів не передбачається. Однак температура повітря у більшості областей залишиться на тому ж рівні - максимально до +5 градусів. На півдні тепліше: +6... +9 градусів.

За словами синоптика, вітер 13 лютого вщухне, а українці зможуть насолодитися сонцем.

Діденко додала, що у Києві на вихідних буде прохолодно, прогнозується мокрий сніг. Проте вже 14 лютого в столиці очікується тепло і сонце.