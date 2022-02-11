Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

Зростання безготівкового долара, що розпочалося на міжбанківському валютному ринку вчора ввечері, вже після закінчення активної фази торгів, отримав сьогодні продовження. Котирування піднялися до 28,053 гривень на купівлі та 28,07 гривень на продажу.

Національний банк, який з вівторка по четвер тримав багатозначну паузу, був змушений втрутитися. Регулятор двічі виходив на ринок із продажем: перший раз продав 50 млн доларів за ціною 28,05 гривень і через деякий час вийшов знову, але вже піднявши цінник до 28,07 гривень. Поки що цього виявилося достатньо: зростання припинилося.

Готівковий долар, який вранці у столиці почали продавати по 28,00 гривень, вже о 12:30 підскочив до 28,12-28,13 гривень. Але активність Нацбанку позитивно вплинула і на готівковий ринок, і на кінець обідньої перерви цінник опустили до 28,09-28,10 гривень. Особливого ажіотажу, як стверджують оператори готівкового валютного ринку, не спостерігається ні за попитом, ні за пропозицією.

Євро на FOREX у п'ятницю спочатку опустився до 1,1368 долара, але потім знову повернувся вище за рівень 1,1400, оскільки долар знову почав слабшати проти решти провідних світових валют. Готівковий євро сьогодні знову слідував за готівковим доларом, ігноруючи різкі рухи на FOREX. З ранкових 31,93-31,95 гривень на продажі він до обіду виріс до 31,99-32,03. Втім, як повідомили порталу «Курс України», попит на євро суттєво слабший, ніж на долар.

Центробанк Росії на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення підняти свою відсоткову ставку на 1% - до 9,50% річних. Таке рішення було очікуваним і не надало особливої підтримки рублю , який сьогодні торгується в широкому діапазоні 74,80-75,30 руб/$. А ось готівковий рубль сьогодні ще подешевшав: у столиці його продають здебільшого по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів, хоча можна знайти невеликі суми і за нижчою ціною.

Спостерігається зростання вартості польського злотого . Сьогодні у столиці його продають по 7,05-7,10 гривень.