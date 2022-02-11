Хвиля інфляції накрила США та єврозону

Глобальна інфляція стрімко зростає і призводить до погіршення рівня життя людей у всьому світі, повідомляє Finance.ua.

Бюро статистики праці США оголосило в четвер, що індекс споживчих цін зріс у річному обчисленні на 7,5% – максимуму з 1980-х років.

Великобританія не надто відстає: наприкінці минулого року ціни зросли на 5,4%.

У єврозоні – 19 країнах, що використовують євро, – інфляція сягнула 5,1% в січні, що є найвищим рівнем з початку ведення обліку в 1997 році, повідомляє The Guardian.

США. Проблеми з ланцюгами постачань у поєднанні зі зростаючим попитом призводять до підвищення цін на паливо, оренду, продукти харчування та інші предмети першої необхідності. За даними Cox Automotive, середня ціна вживаного автомобіля в США наприкінці грудня становила 28 205 доларів, вперше вона перевищила 28 000 доларів.

Федеральна резервна система зараз готується підвищити процентні ставки, сподіваючись приборкати стрімке зростання цін. Але в умовах зростання інфляції в усьому світі ще не відомо, як скоро і чи зазнає успіху центральний банк.

Наприклад, італійці відчувають вплив інфляції здебільшого на своїх рахунках за комунальні послуги: цієї зими витрати на газ і електроенергію зросли більш ніж на 50%. У свою чергу, високі енерговитрати здорожили експлуатацію заводів і транспортування товарів, тому зростання цін відчувалося і в інших галузях, таких як продовольство і промислові товари.

Попередні дані Istat, статистичного агентства Італії, раніше в цьому місяці показали, що інфляція зросла на 3,9% протягом 2021 року, сягнувши 4,2% в грудні – найвищого зростання за останні десять років. Банк Італії прогнозує інфляцію на рівні 2,8% цього року, хоча підприємства прогнозують більш високе зростання цін на рівні 3,2%.

Інфляція в Німеччині наразі становить близько 4,9%, що нижче від грудневих 5,3%. Це було лише вдруге, коли вона перевищила 5% з моменту возз’єднання в 1990 році, і очікується, що вона залишиться високою принаймні до середини року.

Рівень інфляції обумовлений безліччю причин, включаючи проблеми з ланцюжками поставок, пандемію, високий попит на конкретні товари і послуги в поєднанні з нестачею робочої сили, а також підвищення ставки ПДВ після того, як вона була тимчасово знижена, щоб допомогти підприємствам минулого року.

Найбільш шокуючими є ціни на опалення, бензин, дизельне паливо, електроенергію і нафту, які, згідно з індексом споживчих цін, зросли в середньому на 18,3%, але в деяких випадках аж на 50%.