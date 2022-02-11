"Ядерний ренесанс": Макрон планує побудувати 14 атомних реакторів

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція побудує шість ядерних реакторів нового покоління та розгляне можливість будівництва ще восьми. Перший реактор із нової серії має розпочати роботу до 2035 року. При цьому жоден з діючих реакторів не буде зупинено, якщо цього не вимагатимуть питання безпеки, повідомляє 3Dnews.

Наприкінці минулого року Макрон вже заявляв про плани нарощування ядерного потенціалу країни. Навесні на Францію чекають вибори нового президента, і на тлі енергетичної кризи в європейському регіоні говорити про скорочення кількості АЕС було б недалекоглядно. У Франції атомні електростанції виробляють основний обсяг електроенергії: за підсумками 2020 року - близько 70%. Надалі потреба в електроенергії тільки зростатиме. Крім того, якщо Німеччина надалі відмовлятиметься від будівництва АЕС, вона на десятиліття стане надійним споживачем "французької" електрики.

Будівництво нових реакторів здійснюватиме французька компанія EDF. З цією метою вона отримає "десятки мільярдів євро". Для координації робіт буде створено спеціальний міжвідомчий орган, який стежитиме за виконанням плану. Окремо Макрон підкреслив, що інвестиції у відновлювану енергетику не тільки не скоротяться, але й зростатимуть, а атомні проєкти стануть їй у цій підтримці.

Зазначимо, останні проєкти EDF у Франції та у Великій Британії супроводжувалися та супроводжуються аваріями та перенесенням терміном робіт. Будівництво нових реакторів затягується на багато років. Ректори EPR нового покоління виявилися проблемними з погляду введення в експлуатацію. Наявна втрата компетенції. Приплив нових інвестицій у цю галузь і тимчасове включення атомної енергетики до списку "зеленої" здатні повернути французьким атомникам колишню славу.