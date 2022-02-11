РФ хоче змінити статус з агресора на посередника з ОРДЛО – Кулеба

Заклик президента США Джо Байдена до американців уже зараз покинути Україну не свідчить про радикальну зміну ситуації. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба, посилаючись на його брифінг, пише "Україна 24".

Крім того, він зазначив, що блокування Чорного моря буде предметом переговорів із НАТО та Румунією.

"Росія почала чергову хвилю звинувачень, що Україна готує наступ. Звичайно, це не так. Наразі є чітке розуміння наших партнерів про те, що відповідальність за цю ситуацію несе РФ", – сказав голова МЗС.

Також, за його словами, якщо задовольнити вимоги Росії щодо прямого діалогу з терористами, статус РФ зміниться з агресора на посередника. І тому Україна на це не піде.

Про майбутній візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до України Кулеба сказав таке:

"Ми позитивно відзначаємо той факт, що Шольц спочатку відвідає Київ. Немає завищених очікувань, але це буде перша тривала розмова між лідерами України та Німеччини".

Міністр також зазначив, що Україна зацікавлена у наданні доступу до ОРДЛО, щоб СММ отримала можливість відновити спостереження за ситуацією.

Крім того, він обурився тим, що світ недостатньо відреагував на паспортизацію Росією ОРДЛО.