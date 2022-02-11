Особистий кабінет водія отримав новий дизайн

Особистий кабінет водія, доступний на сайті Головного сервісного центру МВС, отримав новий дизайн. Функції залишились ті ж самі, повідомляє 24 Канал.

Новий кабінет водія﻿ запрацював сьогодні. Його лаконічний дизайн відповідає візуальному стилю сервісних центрів МВС. Він став адаптованим для мобільних пристроїв. У пресслужбі запевняють, що тепер е-кабінет максимально захищений і стійкий до зовнішніх кіберзагроз.

Доступні сервіси лишись таким як і були:

"Картка водія" – відображає національне та міжнародне посвідчення водія

"Автопарк" – відображає відомості про зареєстровані за фізичними особами транспортні засоби, відмітки про страховий поліс та належного користувача, історію реєстрацій авто.

"Штрафи" – відображає інформацію про штрафи за порушення ПДР, де власники авто будуть мати можливість їх оплачувати.

"Електронна черга" – тут можна здійснити запис до електронної черги найбільш зручного територіального сервісного центру МВС

Протягом декількох тижнів Електронний кабінет водія наповнюватиметься сервісами. І вже у другому кварталі його роботу буде відновлено у повному обсязі.