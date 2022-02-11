Пєсков підтвердив, що Макрон відмовився здати ПЛР-тест у РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що президент Франції Емманюель Макрон перед переговорами з Володимиром Путіним відмовився здати ПЛР-тест на коронавірус медикам РФ, повідомляє ТАСС.

"Так, справді" , - сказав представник Кремля.

При цьому Пєсков не став уточнювати, чи надає Москва іноземним колегам, що прибувають з візитом, дані про аналогічне ПЛР-тестування президента Путіна.

"Тут я не хотів би вдаватися до подальших деталей. Давайте щось залишимо в непублічному боці" , - відреагував він.

Прессекретар залишив без відповіді і питання про те, чи влаштувало б Кремль, якби Макрон здав тест не російським, а французьким лікарям.

"Я не хотів би далі вдаватися до подробиць, не можу далі заглиблюватися" , - сказав Пєсков.

Представник Кремля наголосив, що "можливі різні формати взаємодії тих, хто забезпечує епідеміологічну безпеку і нашого президента, і наших гостей".