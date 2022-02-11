В Україні розпочинається масштабна модернізація міжнародних пунктів пропуску

Міністерство інфраструктури планує розпочати масштабну модернізацію прикордонної інфраструктури. Зокрема, у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" готуються оновити міжнародні автомобільні пункти пропуску "Ягодин – Дорогуськ", "Ужгород – Вишне-Німецьке" та "Чоп – Захонь", повідомляє Українські Новини.

"Наш флагманський проєкт: модернізація та розвиток МАВП "Ягодин - Дорогуськ". Через нього здійснюється 40% усіх автомобільних вантажоперевезень в Україні. Нагадаю, що модернізація пунктів пропуску, підвищення їхньої пропускної спроможності – частина зобов'язань України в рамках домовленостей з нашими західними сусідами, зокрема, Польщею", - поділився міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Відповідні повноваження Кабінет Міністрів передав до Міністерства інфраструктури 9 лютого. За словами Кубракова, команда міністерства має управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів та нарешті вирішити критичну проблему з чергами на українському кордоні.

Загалом в Україні діють 100 пунктів пропуску для автомобільного сполучення, включаючи міжнародні, міждержавні та місцеві. На сьогодні із 74 міжнародних та міждержавних КПП необладнаними залишаються 33, ще 20 були побудовані за радянських часів і давно не відповідають сучасним вимогам.