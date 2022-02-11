Е-рецепт буде введений на наркотичні та всі рецептурні препарати

Після введення електронного рецепту на антибіотики такий рецепт буде введений на наркотичні та всі рецептурні препарати. Про це, посилаючись на заступника міністра охорони здоров'я Марію Карчевич, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після запуску е-рецепту на антибіотики наступними етапами планується запуск таких рецептів на наркотичні та всі рецептурні препарати", - сказала вона на брифінгу у п'ятницю.

Карчевич також нагадала, що з квітня всі антибіотики, які зареєстровані в Україні, будуть відпускатися в аптеках лише за наявності е-рецепту.