Прем'єрка Литви прокоментувала слова Путіна "терпи, моя красуне"

Очільниця уряду Литви Інґріда Шимоніте назвала "огидними" слова президента Росії Володимира Путіна щодо виконання Києвом Мінських угод, повідомляє Радіо Свобода.

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку мову щодо іншої країни" , – сказала Шимоніте.

7 лютого президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції заявив, що президенту України не подобається жоден пункт Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. "Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. Треба виконувати" , – сказав він.

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