За тиждень купили понад 11 тисяч гектарів землі: де продають частіше

Станом на 11 лютого загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровані угоди, становить 240 027 га, що на 5% більше ніж 4 лютого, свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства, повідомляє Українські Новини.

З моменту запуску ринку землі, з 1 липня, станом на 11 лютого було укладено 94 265 земельних угод.

Загальна площа земельних ділянок, за якими зареєстровано угоди, становить 240 027 га.

За площею земельних ділянок, за якими укладено угоди, лідирують Харківська (35 286,3 га), Кіровоградська (22 038,7 га), Дніпропетровська (21 135,5 га), Херсонська (19 369 га) та Полтавська (18 440, 9 га) області.

Найбільше угод було здійснено у Харківській (9699), Полтавській (6828), Сумській (6746), Київській (6715) та Вінницькій (6655) областях.