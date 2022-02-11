Зеленський дав Києву та низці областей два тижні на покращення тероборони

Президент України Володимир Зеленський закликав низку областей та місто Київ за два тижні покращити свою організацію територіальної оборони, повідомляє УНІАН.

Про це глава держави сказав під час засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Харкові.

Говорячи про підготовку областей в контексті територіальної оборони, Зеленський звернувся до головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного: "Ви сказали, що на сьогодні найменше підготовлені, наскільки я розумію, Одеська, Донецька, Рівне, Львівська область, Київська область і місто Київ" .

На це Залужний відповів: "У нас відбулися певні зміни, залишається Київ, Маріуполь, Одеса, Рівне і Київська область" .

"Найгірший стан... Тому я хотів би звернутися до цих областей, до голів обласних державних адміністрацій, про які сказав Валерій Федорович, і також до Київської міської державної адміністрації... Щоб ви за два тижні все зробили, без імпровізації, а саме консультуйтесь, будь ласка, з нашими військовими згідно із законодавством про національний спротив, згідно тієї вертикалі" , – наголосив президент.

Зеленський наглосив, що "немає часу щось шукати, вирішувати, займатись, гратись в політику".