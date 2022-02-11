Вагітна нардеп Устінова вирішила народити дитину в США

Голова фракції "Голос" у Верховній Раді, нардеп Олександра Устінова зізналася, що чекає дитину і збирається народжувати її в США, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона написала у Facebook.

Раніше ЗМІ публікували світлини, на яких Устінова з округлим животиком. Нардеп заявила, що до останнього приховувала вагітність через недоброзчливих колег.

"Офіційно. Так, зовсім скоро ми з моїм чоловіком станемо мамою і татом…Я вже майже 2 тижні, як на лікарняному, оскільки скоро маю народити донечку. Досить довго приховувала свою вагітність, знаючи "доброзичливих" колег, працювала і ходила на роботу, поки лікарі не переконали таки піти на вимушений лікарняний" , — написала Устінова.

При цьому вона уточнила, що народжуватиме в США, бо там працює її чоловік, однак запевняє, що дитина буде громадянкою України.

"Щоб уникнути всіх майбутніх запитань, донечка буде громадянкою України" , — написала Устінова.

Варто зазначити, що кожна дитина, народжена в США, автоматично за місцем народження отримує американське громадянство.

Втім, Устінова заявила, що мала можливості залишитись у США, але не захотіла.

"В моєму житті були десятки можливостей з 15 років, коли я поїхала в США на навчання, залишитися в там. Але кожного разу я поверталася додому, в Україну, навіть, коли це було досить важко для родини" , — написала вона.

Нардеп запевняє, що після пологів повернеться до роботи у Верховній Раді.