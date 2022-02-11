Екс-міністр оборони: РФ спробує окупувати Чорне море

Не можна перекривати акваторії Чорного та Азовського морів, як це планує зробити Росія, оголосивши їх місцем своїх навчань. Це суперечить і морським практикам, і практикам навчань.﻿ Як заявив екс-міністр оборони України, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, це призведе до проблем із доставкою вантажів до українських портів, повідомляє УНІАН.

"Але, на жаль, цього року бачитимемо всю цю гібридну історію з російською спробою, так би мовити, окупувати Чорне море" , – каже він.

За його словами, Росія вперше за весь час перекрила зони, де зазвичай проходять морські шляхи для цивільних суден.

"Зараз з 13 до 19 лютого буде велика проблема для цивільних суден взагалі доходити до чорноморських портів України. Це велика проблема, тому що це порушить свободу судноплавства, зокрема, для цивільних суден. Ніколи досі такого не було. Ключове питання – в тому, що Росія дивитиметься на те, як відреагує на це Україна та решта світу. Тому що один із реальних ризикових сценаріїв для України – це те, що Росія, так би мовити, почне душити Україну з морського боку. Тобто, притискати її, скажімо так, до берега та перекривати морські шляхи. Ми як аналітичний центр писали про це ще два роки тому, це досить відома історія. Але зараз схоже, що Росія вирішила спробувати це зробити і подивитися, що буде" , - наголосив Загороднюк.

Ключове питання, на думку Загороднюка, – як відреагує світ, бо так не можна робити. Це реально заважає нормальному життю та діяльності суверенної держави.