США навмисне говорили про тривожні сценарії вторгнення РФ – CNN
Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації Росії проти України. Це входило в план стримування Росії. Про це, посилаючись на CNN, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Джерело в Білому домі повідомило, що є ознаки того, що така стратегія спрацювала. Президента Росії Володимира Путіна застали зненацька.
Водночас, перехоплені дані розвідників Ради національної безпеки США змусили російські спецслужби нарікати на викриття їхніх планів.
Завдяки цьому в Кремлі можуть ставити питання, чи вдасться їм втілити агресивні плани й зберегти їх у таємниці.
Однак, така стратегія призвела до конфліктів із американськими ЗМІ. Білий дім не надавав докази своїх заяв.
Інформація зазвичай надходила у формі заяв представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомити ці дані без належного підтвердження.