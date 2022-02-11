США навмисне говорили про тривожні сценарії вторгнення РФ – CNN

Американська розвідка навмисно надавала Білому дому тривожні сценарії ескалації Росії проти України. Це входило в план стримування Росії.﻿ Про це, посилаючись на CNN, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Джерело в Білому домі повідомило, що є ознаки того, що така стратегія спрацювала. Президента Росії Володимира Путіна застали зненацька.

Водночас, перехоплені дані розвідників Ради національної безпеки США змусили російські спецслужби нарікати на викриття їхніх планів.

Завдяки цьому в Кремлі можуть ставити питання, чи вдасться їм втілити агресивні плани й зберегти їх у таємниці.

Однак, така стратегія призвела до конфліктів із американськими ЗМІ. Білий дім не надавав докази своїх заяв.

Інформація зазвичай надходила у формі заяв представників розвідки, а чиновники фактично просили журналістів повідомити ці дані без належного підтвердження.