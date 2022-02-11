Японія закликала своїх громадян негайно покинути Україну

Міністерство закордонних справ Японії підвищило рівень загрози перебування в Україні до максимального четвертого. Відомство закликало японців негайно покинути українську територію.﻿ Про це, із посиланням на МЗС Японії, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

У попередженні відомства наголошується, що в районі кордону з Україною наростає напруженість через посилення російських військ і ситуація залишається непередбачуваною.

Крім того, повідомляється, що на території Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання, а в Чорне море нещодавно зайшли бойові кораблі ВМФ РФ.

"Хоча зацікавлені країни роблять дипломатичні зусилля, ситуація, ймовірно, швидко погіршиться. З цієї причини рівень небезпеки перебування в Україні піднято до 4 рівні" , - уточнили в японському МЗС.

Міністерство закликало громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути територію країни. Для цього їм рекомендовано скористатися безпечними способами, включаючи комерційні авіарейси.

Крім того, відомство настійно просить японців відмовитися від поїздок в Україну.