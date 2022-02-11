Пентагон завершив перекидання до Польщі сил 82-ї дивізії ВДВ

Сполучені Штати завершили перекидання 2000 військовослужбовців до Європи, у тому числі близько 1700 солдатів з 82-ї повітряно-десантної дивізії.﻿ Про це, посилаючись на заяву Командування ВПС США в Європі, повідомляє Українська правда.

У заяві наголошується, що ці сили навчені та оснащені для виконання різних завдань щодо стримування агресії, а також для заспокоєння та захисту європейських союзників та партнерів.

"Розгортання сил США у Польщі демонструє нашу незмінну відданість НАТО у нинішній період невизначеності. Разом із нашими польськими союзниками ми тут, щоб підвищити оперативну сумісність, зміцнити військову рівновагу, підвищити оперативність і, за необхідності, захистити та забезпечити безпеку Альянсу" , - заявив командир 82-ї дивізії генерала Крістофер Донаг'ю під час візиту до Польщі.

Пентагон також передислокував підрозділи, що базуються в Європі, далі на схід і перекинув до Європи додаткові підрозділи, що базуються в США.

Сполучені Штати також направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.