Головний комуніст Росії Зюганов загримів у лікарню

Лідера Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ), депутата Держдуми Геннадія Зюганова госпіталізовано, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив глава пресслужби КПРФ Олександр Ющенко.

Ющенко зазначив, що це рішення ухвалене з урахуванням епідеміологічної ситуації, а також перенесених політиком протягом останніх кілька років оперативних медичних втручань.

Прессекретар пояснив, що Зюганова за порадою лікарів було превентивно поміщено до лікарні, тому що через свою посаду він контактує з багатьма людьми, крім того, "останнім часом у нього були ознаки простудного захворювання".

За словами Ющенка, найімовірніше, вже за кілька днів лідера КПРФ буде виписано.