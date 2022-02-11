Головний комуніст Росії Зюганов загримів у лікарню
Лідера Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ), депутата Держдуми Геннадія Зюганова госпіталізовано, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив глава пресслужби КПРФ Олександр Ющенко.
Ющенко зазначив, що це рішення ухвалене з урахуванням епідеміологічної ситуації, а також перенесених політиком протягом останніх кілька років оперативних медичних втручань.
Прессекретар пояснив, що Зюганова за порадою лікарів було превентивно поміщено до лікарні, тому що через свою посаду він контактує з багатьма людьми, крім того, "останнім часом у нього були ознаки простудного захворювання".
За словами Ющенка, найімовірніше, вже за кілька днів лідера КПРФ буде виписано.