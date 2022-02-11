Зеленський у Харкові закликав Терехова не соромитися говорити російською

Президент Володимир Зеленський закликав мера Харкова Ігоря Терехова не соромитися говорити російською мовою, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав на засіданні конгресу місцевої та регіональної влади у Харкові.

"Ви, пане Терехов, не соромтеся. Засоромилися перейти на російську мову. Ми не боїмося цього, ми знаємо, що в Харкові багато хто говорить російською, але всі думають українською і дуже проукраїнські, і це правильно. Тому в чотирнадцятому році ніхто не здав Харків окупантам. Упевнений, що харків'яни завжди гідно захищатимуть своє місто, свої принципи" , — сказав Зеленський, перейшовши на російську мову.

Потім, перейшовши знову на українську, президент додав: " Ми всі разом захищатимемо принципи нашої країни ".

Нагадаємо, у січні Зеленський заявляв, що Харків може бути окупований під приводом "захисту" російськомовного населення.